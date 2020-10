Terrorismo, arresti nel canton Friburgo

Agli imputati viene contestata la violazione della legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, e il sostegno o la partecipazione a un’organizzazione criminale (art. 260ter Codice penale), precisa in una nota l’MPC.

I quattro imputati sono stati arrestati e sono stati consegnati al Ministero pubblico della Confederazione. Poiché erano in contatto tra di loro, le perquisizioni e gli arresti sono avvenuti in contemporanea, precisa ancora la nota.

Il MPC ringrazia il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), fedpol e la polizia cantonale di Friburgo per la preziosa collaborazione in questa vicenda.

Per motivi tattici nella conduzione delle indagini non vengono fornite per il momento ulteriori informazioni. Il MPC tornerà ad esprimersi sui procedimenti penali a tempo debito. A tutti gli imputati si applica la presunzione di innocenza, conclude il comunicato.