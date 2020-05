L’armamentario contro il terrorismo, sia per quanto riguarda le pene che le misure di polizia, va inasprito. Lo prevedono due progetti discussi e approvati dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) e già accolti dal Consiglio degli Stati lo scorso marzo.

Il primo progetto, approvato dalla CPS-N per 19 voti a 5 e 1 astensione, prevede un adeguamento del diritto penale e il miglioramento della cooperazione internazionale volta ad attuare la la Convenzione e il Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa per la prevenzione e la lotta al terrorismo.

Mafiosi e terroristi, 10 anni di prigione

La revisione del Codice penale introduce una nuova norma che punisce il reclutamento, l’addestramento e i viaggi a fini terroristici, incluse le relative operazioni di finanziamento. Come agli Stati, in commissione ha fatto molto discutere l’articolo 260ter del CP sull’organizzazione criminale, articolo introdotto negli anni Novanta soprattutto per lottare contro le organizzazioni di stampo mafioso, che ora si applica anche alle organizzazioni terroristiche.

Con 17 voti a 3 e 5 astensioni, la CPS-N appoggia la decisione degli Stati di consentire una pena detentiva fino a 10 anni tanto per le organizzazioni criminali quanto per quelle terroristiche. Una minoranza sostiene però la versione del Consiglio federale, ossia una pena fino a cinque anni (come ora) per le organizzazioni criminali e fino a 10 anni per quelle terroristiche.

Con 15 voti a 9 e 1 astensione la CPS-N prevede esplicitamente un’eccezione per le organizzazioni umanitarie imparziali: queste ultime devono continuare ad essere esenti da pena per poter rimanere in contatto con gruppi armati in caso di conflitti e aiutare la popolazione civile nei territori che questi controllano.

Assistenza anticipata a condizioni

Rispetto alla Camera dei cantoni, la Commissione ha deciso di introdurre un’ulteriore differenza in merito all’assistenza in ambito penale con Stati esteri. La CPS-N considera che la trasmissione anticipata di informazioni debba avvenire quando le indagini straniere risultano eccessivamente difficili senza tali misure di assistenza giudiziaria o sono necessarie per sventare un pericolo grave e immediato.

A tale riguardo, i «senatori» avevano accettato una proposta di Beat Rieder (PPD/VS) per limitare la trasmissione anticipata di informazioni e prove nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale. A suo dire, ciò potrebbe aprire la porta agli abusi dato che l’accusato o i suoi legali non potrebbero opporsi o fare ricorso.

Misure preventive, giro di vite

Il secondo dossier - adottato con 15 voti a 10 dalla Commissione e già accolto dal Consiglio degli Stati - mira invece a concedere alla polizia maggiori strumenti per contrastare, al di fuori di un procedimento penale, le persone potenzialmente pericolose. Qui il disegno di legge propone un catalogo di misure nei confronti di individui che rappresentano una minaccia, ma che non possono essere oggetto di un procedimento penale.

Sarà per esempio possibile obbligare un sospetto a presentarsi a un posto di polizia a determinati orari, vietargli di lasciare la Svizzera confiscandogli il passaporto, confinarlo in un perimetro determinato o proibirgli l’accesso a un luogo o il contatto con talune persone.

Come ultima ratio, e solamente contro le persone particolarmente pericolose, è prevista la possibilità di pronunciare un divieto di lasciare un immobile («arresti domiciliari»). Questa misura, oltre all’autorizzazione dell’Ufficio federale di polizia (Fedpol), necessita anche dell’approvazione di un’autorità giudiziaria.

Custodia e espulsione

Rispetto agli Stati, la CPS-N va oltre quanto indicato nel disegno in un punto importante e propone, per 11 voti a 10 e 4 astensioni, che i provvedimenti di polizia per la cosiddetta custodia di sicurezza per potenziali terroristi debbano essere completati come richiesto da una mozione dell’UDC adottata dal Consiglio nazionale nel 2018.

La mozione prevede il carcere preventivo e l’espulsione dal Paese di persone che in privato o in pubblico incitano, istruiscono o incoraggiano attività terroristiche o violenza di altro tipo, in Svizzera o all’estero, oppure annunciano, finanziano, favoriscono o esortano a sostenere tali attività. Una minoranza della CPS-N respinge questa aggiunta sostenendo che la carcerazione preliminare non è compatibile con lo Stato di diritto e viola la Convenzione europea dei diritti umani.

Anche i minorenni

Le misure restrittive possono essere applicate anche ai minorenni a partire dai 12 anni, secondo il disegno governativo. Un aspetto sul quale la CPS-N ha discusso a fondo allineandosi al parere del Consiglio federale per il quale già i minorenni possono costituire un notevole rischio per la sicurezza.

La CPS-N appoggia inoltre il fatto di considerare il provvedimento caso per caso e di applicarlo a seconda della situazione. In particolare nel caso degli arresti domiciliari di minorenni una minoranza ritiene che il provvedimento possa avere un effetto controproducente se poi questi vengono ulteriormente radicalizzati in un ambiente precario.

Critiche dal Consiglio d’Europa

Questi inasprimenti legislativi sono stati criticati di recente dalla Commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa Dunja Mijatović, secondo cui il progetto di legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) presenta interferenze gravi con i diritti fondamentali.

Nel mirino della commissaria il concetto di «potenziale terrorista», che a suo avviso rischia di stigmatizzate persone che non sono state nemmeno sospettate di aver infranto la legge, fino alle misure amministrative di privazione della libertà, passando dai provvedimenti che concernono i minori.

Il Commissario per i diritti umani è un’istituzione indipendente del Consiglio d’Europa, organizzazione fondata nel 1949 e che oggi conta 47 Stati membri, fra cui - dal 1963 - la Svizzera.

©CdT.ch - Riproduzione riservata