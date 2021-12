In Svizzera è stato rilevato un terzo caso della variante Omicron del Covid-19, classificata preoccupante dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). La persona in questione si trova in isolamento e tutti i suoi contatti sono in quarantena. Lo ha indicato oggi su Twitter l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Uno dei tre casi della variante Omicron registrati in Svizzera è intanto stato confermato nel vicino cantone di Basilea Campagna. L’origine del contagio non è noto, indica in un comunicato il Dipartimento cantonale della sanità, precisando che non v’è alcun legame con il caso riscontrato a Basilea Città. Dal canto loro, le autorità sanitarie zurighesi hanno fatto sapere che un caso sospetto di Omicron è attualmente in fase di esame nel cantone. Interrogato dall’agenzia Keystone-ATS, l’UFSP non ha fornito alcuna indicazione sui singoli casi, rinviando la palla ai Cantoni competenti.