La serie di test del coronavirus effettuata durante la sessione di dicembre del Gran Consiglio è considerata come preparazione in vista dei test a tappeto nelle valli meridionali dei Grigioni. I 108 membri del Gran Consiglio sono stati sottoposti al test tra le 9:30 e le 12 presso quattro postazioni. Le iscrizioni effettuate in precedenza hanno permesso di stimare con buona approssimazione quante persone si presenteranno al test e quali ottimizzazioni ai processi e alla piattaforma di registrazione si rendono necessarie.

A Davos non si sono mai verificati assembramenti di persone. Vi era a disposizione una sala d’attesa. Grazie alle demarcazioni sul pavimento è stato possibile rispettare le distanze. Questa prova può essere considerata come un segnale significativo lanciato alla popolazione. Prima dei politici sono stati sottoposti al test anche sportivi provenienti da Russia, Stati Uniti e Repubblica Ceca. Anche la serie effettuata con i test PCR ha avuto successo nonostante i tempi di attesa più lunghi.

Da mercoledì mattina anche gli abitanti di 18 Comuni delle valli meridionali dei Grigioni hanno la possibilità di iscriversi ai test a tappeto. La campagna di test a tappeto sarà svolta nelle regioni Bernina, Engiadina Bassa/Val Müstair e Maloja e desta grande interesse. Da mercoledì mattina si sono iscritte al test 6 mila persone. Anche a causa del contemporaneo avvio della campagna di comunicazione, la piattaforma di iscrizione ha fatto registrate un numero di accessi inaspettatamente elevato, ciò che ha comportato una temporanea instabilità della piattaforma. Le capacità sono state immediatamente aumentate; da allora la procedura di iscrizione funziona senza intoppi. I test a tappeto che saranno effettuati nei Grigioni costituiscono un progetto pilota. Durante il fine settimana dall’11 al 13 dicembre, gli abitanti e gli ospiti presenti nelle valli meridionali dei Grigioni potranno sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test in 23 luoghi. Da un lato il progetto pilota è inteso a fornire un quadro relativo alla diffusione tra la popolazione del virus che causa la COVID-19, d’altro lato esso fornirà importanti cognizioni in relazione a logistica, tecnica e processi per strategie di test su vasta scala. In caso di domande relative all’iscrizione ai test, la hotline cantonale «Servizio di comunicazione coronavirus» sarà raggiungibile fino a domenica con un orario temporaneamente prolungato, ossia dalle 8 alle 18. Lo comunicano le autorità retiche.