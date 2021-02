Stando a una nota, i test a tappeto saranno obbligatori, dopo la fine delle cosiddette vacanze sportive (dal 6 al 21 febbraio), per il livello inferiore delle scuole secondarie.

Se l’esito degli screening sarà positivo, i test potrebbero essere estesi anche alle scuole professionali, dove la logistica è più complicata a causa della loro organizzazione a tempo parziale. Per il momento, nessun test di massa è invece previsto per la scuola elementare e quella materna.

I test «salivari» saranno effettuati due volte alla settimana, ha precisato a Keystone-ATS il capo del Dipartimento cantonale della pubblica istruzione Stephan Schleiss (UDC). I piani dettagliati sono ancora in fase di elaborazione. I costi saranno coperti dalla Confederazione.

La novità è che i test non vengono eseguiti solo dopo singoli casi positivi, ma regolarmente e ripetutamente. L’obiettivo - si legge ancora nella nota - è di proteggere le persone a scuola e nell’ambiente scolastico, per poter così mantenere le scuole aperte. Per gli insegnanti di tutti i livelli, le autorità del canton Zugo raccomandano inoltre di indossare una mascherina del tipo FFP-2.