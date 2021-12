Per quanto attiene ai test, la decisione odierna del Nazionale dovrebbe evitare che le autorità si prendano a carico test PCR per le persone asintomatiche che desiderano viaggiare all’estero oppure andare a divertirsi in discoteca.

A nulla è valso l’appello del consigliere federale Alain Berset, e dei due relatori della commissione preparatoria, di rinunciare a una simile pubblicità, proprio mentre la Confederazione sta negoziando con i fabbricanti nuove forniture. Il Consiglio federale teme che una simile condizione iscritta nella legge possa spaventare i produttori. Il ministro della sanità ha rammentato, inoltre, che il Parlamento, per il tramite delle sue commissioni di controllo (leggi: commissione della gestione), ha già la possibilità di esaminare i contratti. Insomma, la trasparenza in questo campo è data.

Nel suo intervento, Alain Berset ha ricordato che la Confederazione è già intervenuta più volte presso i cantoni per incoraggiarli a fare di più, ma quanto chiede il Parlamento al Consiglio federale va oltre le sue competenze, poiché gli si chiede di definire, assieme ai Cantoni, le capacità necessarie nei nosocomi. Stando al ministro della sanità, si tratta di una pesante ingerenza nelle competenze dei Cantoni per la quale la Confederazione non dispone né di dati né di mezzi per intervenire.