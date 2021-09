Lo prevede una modifica legislativa approvata oggi dai «senatori» per 31 voti a 10. Il dossier ritorna al Nazionale per votare la clausola d’urgenza. Qualora dovesse approvarla, e gli Stati fare altrettanto, la revisione entrerebbe in vigore immediatamente (con validità fino al 31 dicembre 2022) dopo le votazioni finali di venerdì 1° ottobre.

Stando alla ministra di giustizia e polizia, il numero di persone che rifiuta di farsi testare contro la COVID è in crescita e ora supera di poco il centinaio, col rischio di salire ulteriormente. I Cantoni, responsabili degli allontanamenti, sono in difficoltà anche per mancanza di spazio nelle strutture deputate ad accogliere queste persone, ormai quasi piene. A suo avviso, gli stessi metodi applicati in Germania e in Danimarca non hanno generato problemi particolari, specie per i timori legati all’integrità fisica delle persone che devono essere allontanate.