La strategia cantonale di vaccinazione e di test, sempre su base volontaria, comprende nove centri regionali. Inoltre, come ha annunciato oggi a Coira il Governo retico, sono previsti test regolari su larga scala nei centri scolastici e in quelli aziendali. È stato precisato che il Cantone intende assumere un ruolo pionieristico nel settore dei test da Covid-19.

Secondo l’Esecutivo retico, i progetti pilota realizzati nelle valli meridionali del cantone hanno dimostrato che i test ripetuti sono un mezzo adeguato per interrompere precocemente le catene di trasmissione del coronavirus. In tutte le regioni in cui sono stati effettuati test a tappeto il numero di nuove infezioni è diminuito per almeno cinque giorni.