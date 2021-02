Nel centro logistico di Villmergen, nel cantone di Argovia, dove la Posta gestisce un impianto completamente automatizzato per merci farmaceutiche di piccole dimensioni e dispositivi medici, i collaboratori aprono kit per il test salivare PCR per la diagnosi di COVID-19, applicano un codice a barre sulle provette e le raggruppano in unità da dieci, indica la Posta in un comunicato. Il numero di unità imballate e pronte per la spedizione cresce costantemente e i destinatari sono aziende e scuole dei Grigioni.