Ci siamo iscritti alla piattaforma cantonale il 3 febbraio. L’8 eravamo già operativi con i primi test di massa in azienda. Cosa possiamo dire? Il sistema funziona». A parlare è Alan Giordani, responsabile salute e sicurezza della InfoRlife, azienda con sede a Campascio, frazione di Brusio, a ridosso della Valtellina nel cantone Grigioni. Una farmaceutica di quasi 190 dipendenti, in buona parte frontalieri, leader nella produzione di sacche infusionali: «Per noi la questione dell’andirivieni dal confine è stata centrale sin da subito, soprattutto in quei momenti in cui la Lombardia risultava sotto pressione dal profilo epidemiologico. Da mesi cercavamo un sistema di monitoraggio dei casi conclamati o sospetti. Oggi possiamo dire di aver implementato un sistema che ci consente di lavorare con maggiore tranquillità».

Libero e anonimo

Ma concretamente come funzionano i test di massa e quali reali benefici stanno portando alle aziende retiche che hanno implementato questo sistema di controllo? «L’iscrizione alla piattaforma cantonale è assolutamente libera», ci spiega Nicola Tomé, assistente alla sicurezza della farmaceutica poschiavina. C’è poi un’altra premessa fondamentale: il sistema di verifica si basa sulla responsabilità del singolo collaboratore che liberamente decide se aderire o meno all’iniziativa. Non solo. All’interno dell’azienda l’esito di ogni test rimane anonimo e il risultato di ogni singolo prelievo viene comunicato esclusivamente al dipendente dall’Ufficio del medico cantonale. Senza che l’azienda venga informata di nulla.

Il punto debole

Da una grande azienda a una piccola realtà bregagliotta, la Soglio Produkte, attiva da decenni nella produzione di cosmetici: «Siamo 10 dipendenti, commenta il direttore Philippe Auderset. Il sistema funziona. L’unica critica che mi sento di sollevare riguarda la tempestività con cui viene comunicato l’esito del test». La promessa delle 24 ore spesso non viene mantenuta, gli fa eco l’assistente Alice Giani: «Evidentemente la mole di lavoro nei laboratori è alta. E quindi non si riesce a stare al passo con il ritmo dettato dalla politica. È capitato più di una volta che l’esito ci venisse comunicato con 48 ore di ritardo. Comunque si tratta di uno strumento valido e come tale lo abbiamo implementato quasi da subito».

La scelta dei collaboratori

Ma come si aderisce all’iniziativa? «Una volta eseguita l’iscrizione alla piattaforma cantonale l’azienda fornisce gli indirizzi e-mail dei collaboratori che decidono di parteciparvi », prosegue il nostro interlocutore. Dopodiché automaticamente ad ognuno viene assegnato un account personale sul quale il medico cantonale invierà l’esito dei test. L’azienda - fa notare Nicola Tomé - viene quindi esclusa dalla comunicazione sanitaria. La sola indicazione che giunge in sede è un report generale sul numero complessivo dei positivi. «Sta al dipendente comunicare (se lo desidera) l’esito del proprio risultato in azienda. Da quando abbiamo implementato il controllo, in un mese circa, abbiamo realizzato 260 test. In un solo caso si è verificato un contagio. E la persona ha provveduto immediatamente a segnalare il suo profilo in sede».

La frequenza

Ma dove viene eseguito il test? L’azienda si limita a fornire il kit sanitario al dipendente che in linea di principio esegue il test a casa. «In tutta tranquillità ». Ogni fiala ha un codice di identificazione che viene trascritto dal dipendente sul proprio account online, in modo tale da assegnare al test un’identità univoca. All’azienda non rimane che ritirare le fiale e consegnarle nei centri di raccolta. Un’altra questione centrale riguarda la frequenza con cui vengono eseguiti i test in azienda. «Mediamente non più di uno alla settimana per dipendente», ci spiega ancora Alice Giani della Soglio Produkte. Stesso discorso alla InfoRlife. Alan Giordani: «La cadenza viene determinata in base a un’indagine sul rischio di contagio della singola persona, prendendo in analisi aspetti come l’età, le malattie pregresse e il numero di contatti giornalieri».

Chi ben comincia

Nell’azienda di Campascio l’adesione al test da parte del personale ha raggiunto la quota del 60%. «Dopo un inizio timido i dipendenti hanno capito il senso dell’operazione», conclude Giordani. Nella piccola azienda di Soglio, per contro, vi hanno aderito tutti. Il direttore Philippe Auderset: «La possibilità di riconoscere in maniera tempestiva la presenza del virus va a vantaggio di tutti. Sia dal profilo sanitario per la sicurezza dei dipendenti, sia per l’operatività dell’azienda, che può godere di una riduzione dei giorni di quarantena».

