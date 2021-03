Nuova conferenza stampa da Berna con gli esperti della Confederazione per fare il punto sulla situazione nel nostro Paese e aggiornare la popolazione sull’andamento della pandemia.

Relatori del punto informativo sono Patrick Mathys, capo della sezione Gestione della crisi e cooperazione internazionale dell’UFSP, Fosca Gattoni vice capo della sezione diritti agenti terapeutici dell’UFSP, Nassima Mehira co-project manager Covid-19 dell’UFSP, Rudolf Hauri, presidente dell’Associazione dei medici cantonali e Martine Ruggli, presidente dell’Associazione svizzera dei farmacisti (PharmaSuisse).

«I numeri raddoppieranno in meno di tre settimane»

Gli ultimi dati sull’andamento epidemiologico in Svizzera sono stati il primo tema trattato dagli esperti in apertura della conferenza stampa. Il primo a prendere la parola è stato il capo della sezione Gestione della crisi e cooperazione internazionale Patrick Mathys, comunicando che «sfortunatamente il numero di contagi continua ad aumentare, ma i ricoveri e i decessi sono relativamente stabili». I numeri di casi giornalieri infatti è paragonabile a quello della scorsa settimana con un valore Rt di 1,19 in tutto il Paese. «Si deve presumere - ha aggiunto Mathys - che i numeri raddoppieranno in meno di tre settimane».

La variante inglese è dominante

Mathys ha toccato anche il discorso della circolazione delle varianti del virus rilevando che attualmente la mutazione inglese è diventata dominante in Svizzera, ma fortunatamente ci sono pochi casi di variante sudafricana o brasiliana. Per quanto riguarda la capacità ospedaliera, il capo della sezione della Gestione dell’UFSP ha affermato che «il 18% dei letti in terapia intensiva sono occupati da pazienti contagiati, ma è un numero relativamente stabile. L’attuale tendenza relativa all’aumento del numero di casi può essere osservata anche nei Paesi vicini. Se il numero di casi continua ad aumentare e la fascia più a rischio della popolazione sarà di nuovo toccata c’è da prevedere una nuova pressione sugli ospedali».

Nessun registro vaccinale centrale

Mathys ha anche parlato del certificato di vaccinazione, specificando che il numero di persone vaccinate è in costante aumento. «Il certificato di vaccinazione dovrebbe diventare un certificato utilizzabile in un contesto internazionale - ha spiegato -, tutti coloro che sono stati vaccinati hanno ricevuto una prova di questo documento come attestato della somministrazione». Per Mathys è già chiaro che non ci sarà un certificato vaccinale centrale, ma verranno rilasciati diversi documenti dove si attesta l’avvenuta somministrazione. «Non è ancora chiaro come verranno trasmessi i dati di coloro che sono stati vaccinati», chiosa.

«Fatevi testare il giorno prima di Pasqua»

In conferenza stampa è stato sottolineato che il risultato negativo del tampone è sempre solo istantaneo perché è valido solo per 24 ore. Quindi fare una prova oggi per visitare la nonna domenica è completamente «inutile». Per essere efficace il test bisognerebbe farlo il giorno prima di Pasqua. «Se si ottiene un risultato positivo è necessario compensare il test con quello PCR. Un risultato negativo del test non deve essere interpretato come un pass gratuito per non rispettare le misure come l’igiene e la distanza», è stato rilevato.

Test fai da te dal 7 aprile, ma «non andate tutti in farmacia il primo giorno»

La parola è poi passata a Martine Ruggli, presidente dell’Associazione dei farmacisti Pharmasuisse: «Siamo molto lieti di poter offrire gli autotest dal 7 aprile che saranno disponibili in tutte le farmacie svizzere. Ma è importante che tutti non vengano in farmacia il primo giorno», rileva Ruggli, perché in tal caso le farmacie non sarebbero in grado di far fronte all’assalto. «Se la popolazione viene a fare i cinque test il primo giorno, questo equivale a 40 milioni di test», calcola Ruggli che consiglia ai cittadini di essere pazienti: «Ci sono abbastanza test perché la maggior parte delle farmacie riceve le consegne due volte al giorno».

Tutorial sui test fai da te

Ruggli ha con sé uno dei famosi autotest e ha spiegato ai media come utilizzarlo: «Va inserito un bastoncino nel naso, ma non così tanto come con i ben noti test PCR e antigienici. Il bastoncino viene messo in un contenitore e con un risultato positivo compaiono due linee. Gli autotest hanno lo scopo di conoscere in breve tempo l’esito del tampone e permettere alla popolazione di incontrare amici e familiari. Attualmente sono disponibili solo i cinque test gratuiti al mese».

Test di massa? «Ne vale la pena»

Ultimo a prendere la parola è stato il presidente dell’Associazione dei medici cantonali Rudolf Hauri che ha ricordato come il virus si stia diffondendo maggiormente tra i giovani e che questo potrebbe comportare un rischio anche per gli anziani vista la facilità di trasmissione. Hauri ha anche toccato la tematica dei test di massa, rilevando che «la fatica è tanta ma ne vale la pena, perché grazie ai test nelle scuole l’insegnamento in presenza può essere mantenuto».

