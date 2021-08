Niente più rimborso dei test anti-COVID da ottobre, ma le analisi devono essere gratuite almeno per i giovani fino a 18 e non solo 12 come proposto dal Consiglio federale. È l’opinione della Commissione delle sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) adottata per 16 voti a 6 durante l’esame dell’ordinanza governativa sull’adeguamento della strategia dei test.