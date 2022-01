Il 13 febbraio si vota sulla richiesta di vietare la sperimentazione animale e umana. Gli oppositori temono conseguenze drastiche per la sanità.

1. Che cosa chiede l’iniziativa popolare?

L’iniziativa lanciata dal gruppo d’interesse IG Tierversuchsverbots-Initiative CH (fondato da cittadini sangallesi e sostenuto da oltre un centinaio di organizzazioni e privati, tra cui anche alcuni medici), vuole vietare tutta la sperimentazione animale e umana in Svizzera. L’iniziativa prevede la possibilità di impiegare sugli animali e sugli esseri umani sostanze nuove, a condizione che l’applicazione debba avvenire «nel più ampio e rilevante interesse degli esseri umani e degli animali coinvolti», deve essere «promettente» e deve essere eseguita «in modo controllato e prudente». Il testo vuole poi porre fine all’importazione e all’esportazione di prodotti sviluppati con test sugli animali. L’iniziativa mira anche a garantire che vengano fatti investimenti nella ricerca che non comporta esperimenti sugli animali, e che questa riceva tanto sostegno statale quanto la ricerca fatta sperimentando sugli animali.

2. Perché è stata lanciata l’iniziativa?

I promotori trovano gli esperimenti sugli animali inefficienti e immorali. Animali ed esseri umani sono troppo diversi per fare dei test sui secondi con l’obiettivo di curare i primi. Infatti, 95 principi attivi su 100 falliscono negli studi sull’uomo, nonostante i risultati apparentemente promettenti nei test. Anche le sostanze omologate - affermano gli iniziativisti - provocano tragedie: l’UE stima che nel 2008 i loro effetti collaterali abbiano provocato 197.000 decessi. Agli occhi dei promotori, la scienza starebbe insomma producendo farmaci sbagliati ottenuti con test poco etici. Si dovrebbe invece puntare su metodi alternativi come simulazioni al computer.

3. Cosa prevede la legge attualmente?

La legge svizzera sulla protezione degli animali è fra le più severe del mondo. Non vieta però dolore o stress provocati agli animali, purché i benefici tratti da eventuali test giustifichino i danni da loro subiti. Sulla bilancia ci sono insomma da una parte la sofferenza degli animali e dall’altra l’interesse della società. Gli animali possono inoltre essere utilizzati solo se non sono disponibili metodi e tecnologie alternative e in ogni caso devono soffrire il meno possibile. Questo secondo il principio «Replace, Reduce, Improve» (detto anche delle «3R», che stanno per «sostituire, ridurre e affinare»).

Ogni domanda di autorizzazione di un esperimento animale è vagliata da una commissione cantonale. In questi organi siedono anche rappresentanti delle organizzazioni animaliste.

4. Il numero di test sugli animali è in aumento in Svizzera?

No, è al contrario diminuito quasi del 20% dal 2015. Questo, ricordano i contrari all’iniziativa, proprio grazie al principio delle 3R.

È però aumentato (+7,8%) il numero di animali usati per esperimenti che causano grave sofferenza, ovvero di categoria 3. Gli esperimenti sugli animali sono infatti classificati in quattro categorie da 0 a 3. Un test di categoria 0 è, per esempio, l’osservazione di uccelli migratori o di animali allo zoo. Un test di categoria 3, invece, è per esempio l’impianto di tumori aggressivi. L’aumento dei test di livello di gravità 3 è in corso dal 2013. A partire dal 2018, l’aumento si deve in parte alla classificazione più severa dei livelli di gravità nei singoli esperimenti. Circa il 94% degli esperimenti sugli animali in questa categoria è legato alla ricerca sulle malattie umane. L’anno scorso, circa 20.000 animali sono stati esposti a esperimenti con livello di gravità 3: circa 1.400 in più rispetto all’anno precedente. In totale, circa 556.000 animali sono stati impiegati a scopo di sperimentazione.

5. Cosa cambierebbe in caso di un sì alle urne?

La Svizzera sarebbe il primo Paese ad abbandonare completamente i test sugli animali. Tutti i prodotti esistenti già testati prima dell’entrata in vigore del divieto di sperimentazione animale rimarrebbero liberamente commerciabili. Non però quelli nuovi o aggiornati. Secondo i contrari, se l’iniziativa fosse accettata, in Svizzera non ci sarebbero più nuovi farmaci, terapie o vaccini sviluppati con esperimenti sugli animali. Né per gli uomini né per gli animali.

6. Chi è a favore e chi contrario all’iniziativa, e perché?

Non un solo gruppo parlamentare ha approvato l’iniziativa, che è stata respinta senza una controproposta. Anche il Consiglio federale la rifiuta in quanto troppo radicale. Anche alcuni animalisti sono contrari. Per la Protezione svizzera degli animali, gli esperimenti su e con esseri umani o tessuti e cellule umane sono necessari e indispensabili per la ricerca rilevante per l’uomo, «perché - scrive in una presa di posizione - gli animali da laboratorio sono i modelli di ricerca sbagliati per questo. Il trasferimento di conoscenze dagli esperimenti sugli animali agli esseri umani è ancora inadeguato e soggetto a errori». Il test è inoltre incompatibile con accordi internazionali. La Svizzera dipende dalle importazioni e dalle esportazioni. «Questo vale anche per prodotti, sviluppi terapeutici e metodi di ricerca innovativi o alternativi».

