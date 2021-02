Da domani saranno applicate regole più severe per i viaggiatori che arrivano in Svizzera in aereo. Dovranno mostrare un test COVID negativo prima di partire, ma la quarantena può essere ridotta da dieci a sette giorni in determinate circostanze.

Una decina di giorni or sono, il Consiglio federale ha deciso che un test PCR negativo sarà richiesto dall’8 febbraio per entrare in Svizzera per via aerea o da un Paese a rischio. Questo test deve essere stato effettuato non più tardi di 72 ore prima. I bambini sotto i dodici anni sono esentati da questo obbligo.