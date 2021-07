Diversi cantoni, tra cui soprattutto i Grigioni, devono sostituire centinaia di migliaia di test PCR della saliva a causa di potenziali difetti. Durante i controlli di qualità interni il fornitore ha infatti trovato un aumento della carica batterica in «certi kit».

Interessate dalla pecca sono confezioni in cui la soluzione salina per sciacquare la bocca è già presente nei tubetti pronti all’uso per il test. Nel caso di una lunga conservazione a temperature elevate potrebbero proliferare dei germi, ma non c’è alcun rischio per la salute, ha riferito il distributore Disposan di Schlieren (ZH).

Disposan ha precisato all’agenzia Keystone-ATS che si parla in totale di circa 700.000 kit, provenienti da due fabbricanti cinesi. L’azienda si assumerà i costi legati alla sostituzione.

Finora, nessun germe patogeno è stato identificato. E anche la soluzione salina utilizzata non ha avuto alcuna influenza negativa sulla qualità dei risultati del test. La ditta ha comunque detto ai suoi clienti di sostituire i kit interessati come misura precauzionale e di smettere di usare quelli ancora inutilizzati. Le confezioni fornite d’ora in poi sono già state modificate: la soluzione salina ora non è più nella provetta, ma è fornita in un’ampolla separata e sigillata.

I kit in questione sono utilizzati principalmente per i test PCR della saliva effettuati a ripetizione in numerosi cantoni. Circa 300’000 confezioni del genere sono state consegnate solo nei Grigioni, dove vengono usate per i test a tappeto nelle aziende e nelle scuole. Come misura precauzionale, il Cantone ha ordinato la sospensione delle forniture e la sostituzione di tutti i test.

Disposan ha commissionato ulteriori chiarimenti a un laboratorio indipendente di analisi alimentari e farmaceutiche. Intende fornire informazioni sugli ulteriori risultati analitici entro metà luglio.

