L’attuale discussione sulla gestione dell’epidemia di Covid-19, in Svizzera fa riferimento al modello secondo cui le persone che sono state vaccinate, che sono guarite e che sono testate negative dovrebbero beneficiare di facilitazioni. I test PCR hanno dimostrato di essere affidabili. I test rapidi antigenici dovrebbero essere usati se non è possibile aspettare 48-72 ore per un risultato.

«Nel complesso, il test PCR ha identificato 141 persone infette (9,6%) per l’insieme del campione di 1465 test. Il test rapido antigenico invece ha trovato solo 95 infezioni (6,4%), cioè su tre persone positive alla PCR, solo due sono state identificate con il test rapido. L’errore è stato ancora più pronunciato per le persone senza sintomi: solo il 44% delle persone positive alla PCR ha potuto essere identificato. I risultati dello studio si discostano quindi notevolmente dalle indicazioni del produttore», recita il comunicato.

Attualmente, si stima che ogni settimana in Svizzera vengano effettuati 130’000 test rapidi. Con circa il 18% di risultati positivi, 23’400 persone sono correttamente identificate come positive, ma 12’400 persone infette passano attraverso le maglie del test.

«Lo studio dimostra che i test rapidi antigenici sono adatti solo in misura limitata per escludere in modo affidabile un’infezione da SARS-CoV-2. I test rapidi disponibili oggi dovrebbero quindi essere utilizzati solo con riserve come strumento per lottare contro il Covid-19», sostiene Nagler, sempre citato nella nota.