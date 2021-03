Aiutare le aziende a superare i problemi legati al coronavirus offrendo una strategia di test COVID sistematici: è quanto si propone di fare Adecco, che opererà in collaborazione con l’impresa sanitaria turgoviese Misanto.

«Siamo tutti colpiti duramente dalla crisi e molti dipendenti sono rimasti principalmente in modalità telelavoro per quasi un anno», afferma Monica Dell’’Anna, responsabile della filiale elvetica del gruppo interinale, citata in un comunicato odierno «Una strategia di test attiva e sistematica ci aiuterà a recuperare un po’ di libertà».