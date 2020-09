Se usati nel modo giusto, i test sierologici possono rappresentare uno strumento molto utile per la società, viene spiegato nella nota. I test rivelano infatti se una persona ha sviluppato anticorpi in risposta al coronavirus anche senza presentare sintomi della malattia.

I test sono stati confrontati in base alla loro sensibilità (numero di risultati positivi in soggetti che presentano la malattia) e specificità (numero di risultati negativi in soggetti che non presentano la malattia). Gli esami sono stati effettuati su test di facile utilizzo (goccia di sangue prelevata dal dito), che forniscono un risultato dopo una rapida attesa che va dai 10 ai 30 minuti e che permettono così di testare in breve tempo numerosi gruppi di persone.