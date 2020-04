(Aggiornato alle 13.15) L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha esteso i suoi criteri per i test sul Covid-19: d’ora in poi tutte le persone che hanno sintomi di una malattia acuta alle vie respiratorie con o senza febbre, dolori muscolari, perdita di odorato o di gusto saranno sottoposte a un test.

Inoltre i medici cantonali potranno testare anche individui asintomatici negli ospedali, case di cura o per anziani, se lo ritengono giustificato per impedire la propagazione del virus all’interno delle strutture o meglio controllarlo, scrive l’UFSP sulla sua pagina Internet.

Finora i test erano raccomandati soltanto per le persone che oltre ad avere i sintomi tipici del Covid-19 erano già ricoverate in ospedale, facevano parte di un gruppo particolarmente vulnerabile (come gli ultra 65enni o i diabetici). I test erano pure previsti per il personale sanitario che era stato in contatto tra i 2 e i 15 minuti con i pazienti a rischio.