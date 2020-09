Ripartite le scuole, siamo tornati a riportare casi di positività anche tra gli studenti. E non a caso si è sviluppato l’ennesimo «derby» legato al coronavirus: gli under 12 vanno testati esattamente come gli adulti? C’è dice che «occorrono più test» e chi invece non si fida - «I test per i bambini più piccoli sono troppo invasivi: evitiamoli» - Insomma, nuove incertezze. Per provare a fare chiarezza abbiamo raggiunto Virginie Masserey, responsabile della sezione Controllo delle infezioni presso l’UFSP.

Spesso sono virus banaliCon lei innanzitutto definiamo la posizione, in merito, dello stesso UFSP. «Tutti, in presenza di sintomi legati al virus, dovrebbero sottoporsi al test, compresi quindi i bambini. Ma per quelli di età inferiore ai 12 anni, ci possono essere delle deroghe». In effetti,...