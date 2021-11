Il Ministero pubblico ha richiesto per la donna una pena detentiva di 18 anni, è stato comunicato oggi al termine delle indagini. Dopo la pena, dovrà inoltre lasciare il Paese per 15 anni.

La donna è stata arrestata in seguito al ritrovamento dei resti di una 62enne svizzera nel bosco di Egnach. La vittima e la sospettata vivevano nella stessa casa, luogo in cui la polizia ha trovato anche un’arma.

L’imputata ha già ammesso di aver sparato alla 62enne il 29 ottobre a Bottighofen (TG) e si trova in detenzione preventiva. L’accusata era la padrona di casa della vittima. Secondo le ricostruzioni, il colpo è stato sparato nella cantina dell’abitazione. L’autrice del delitto ha poi dissezionato il corpo, gettando le parti in diversi container interrati. La testa è invece stata abbandonata in un bosco.