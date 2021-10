Thierry Burkart è il nuovo presidente del PLR svizzero. I delegati, riuniti in assemblea a Bienne (BE), hanno eletto con 296 voti contro tre il successore di Petra Gössi, che era alla guida del partito dal 2016.

«Il PLR si deve smarcare nettamente dagli altri partiti. I Verdi e la sinistra vogliono trasformare la Svizzera in una realtà statalizzata, mentre l’UDC è chiuso e flirta con le menzogne legate al coronavirus, solo per attirare qualche elettore. Con l’indefinita Alleanza del Centro si rischia invece la paralisi», ha proseguito Burkart.

A livello energetico è contrario a maggiori finanziamenti per solare ed eolico. È però favorevole alla ricerca e alla successiva produzione di tecnologie efficienti per lo stoccaggio energetico. Per quel che riguarda l’immigrazione, vorrebbe che una selezione dei rifugiati venga già fatta alla partenza, prima dell’arrivo in Svizzera.