Il capogruppo parlamentare dell’UDC, Thomas Aeschi (ZG), invita la Commissione giudiziaria del Parlamento a non fare una raccomandazione in favore della rielezione al Tribunale federale del giudice del «suo» partito, Yves Donzallaz, il prossimo 23 settembre.

Nell’agosto 2019, Donzallaz si era pronunciato in favore del trasferimento alle autorità fiscali francesi di dati personali di oltre 40’000 clienti di UBS. Già allora parlamentari dell’UDC avevano proferito minacce di non rielezione contro il «loro» giudice federale, ago della bilancia nella sentenza della suprema corte di Losanna che imponeva alla grande banca svizzera di consegnare a Parigi i dati dei detentori dei conti.

Tali minacce era state denunciate denunciate dal collega Thomas Stadelmann, che era contrario alla consegna. Stadelmann, 60enne lucernese esponente del PPD, vedeva in tali pressioni un pericolo per la separazione dei poteri in Svizzera.