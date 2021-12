Stop allo sciopero della fame per il clima

Berna

Dopo 39 giorni senza cibo, Guillermo Fernandez (diventato noto come il «papà in sciopero della fame») ottiene una vittoria: l’Assemblea federale sarà informata direttamente da scienziati in un dialogo sulle sfide della crisi climatica – Ora sogna «una fondue»