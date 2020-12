La scorsa settimana i casi di coronavirus registrati in Svizzera sono tornati a salire, marcando un incremento del 10,1% rispetto ai sette giorni precedenti. Si osservano notevoli differenze regionali: alcuni cantoni vedono la loro situazione migliorare, ma altri, come il Ticino (che ha l’incidenza più alta) , sono confrontati con un peggioramento.

Il cantone italofono, al pari di San Gallo, nel periodo dal 7 al 13 dicembre ha annunciato 507 infezioni su 100.000 abitanti, evidenzia l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nel suo consueto rapporto settimanale del giovedì. Seguono Glarona (458), Turgovia (438), Soletta (429) e Grigioni (406). In Ticino erano state 450 nella settimana fra il 30 novembre e il 6 dicembre. Dall’altro lato della graduatoria troviamo Giura e Obvaldo, appaiati a quota 185 casi ogni 100.000 abitanti, anche se nel primo cantone il dato è tornato a salire dopo i 166 della settimana precedente. Il calo dei contagi più netto, oltre che nello stesso Obvaldo, si è avuto a Friburgo (a 203), Neuchâtel (245) e Vaud (231).

Complessivamente, nella 50. settimana del 2020 i test con esito positivo in laboratorio sono stati 30.110, contro i 27.359 della 49. settimana, indica l’UFSP. Ancora più sensibile l’aumento dei tamponi, saliti del 27% a 209.628. Il tasso di positività è passato dal 17,7% al 15,3%. Il 21,5% del Ticino si situa quindi sopra la media nazionale ed è inferiore solo ai dati di Uri, Appenzello Interno e San Gallo. Il 4,6% dei Grigioni è invece chiaramente stato influenzato dai test di massa eseguiti nel periodo in rassegna.

I ricoveri ospedalieri (per la situazione nei nosocomi cliccare qui) per coronavirus sono a loro volta cresciuti, da 782 a 891, e si mette a referto un incremento (da 486 a 512) anche alla voce decessi. Rimangono invece stabili i numeri delle cure intense, che contano 464 persone (-11), di cui 375 (+4) sottoposte a ventilazione meccanica. La quota di pazienti Covid in questi reparti è del 56%, l’occupazione si attesta al 76%.