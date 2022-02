Tifosi della squadra di calcio del Basilea, in città per la partita dei loro beniamini, hanno attaccato ieri la polizia municipale durante un corteo a Zurigo-Altstetten. Gli esagitati hanno lanciato pietre contro una vettura e colpito una pattuglia in moto, tirandola giù dal mezzo. Il bilancio è di due agenti feriti, di cui uno portato in ospedale. L’aggressione è finita quando un’altra pattuglia è intervenuta usando sostanze irritanti, riferisce la polizia cittadina di Zurigo in una nota odierna. Gli hooligan, a volto coperto, sono poi fuggiti. Per la cronaca, il match è terminato con la vittoria dei padroni di casa per 4-2.