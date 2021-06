In Russia, a San Pietroburgo in particolare, i contagi da COVID-19 sono in aumento. Oggi, le autorità sanitarie hanno riportato 1.500 nuovi casi nelle ultime 24 ore, un centinaio in più del giorno precedente. Sempre nelle ultime 24 ore, in città sono decedute 111 persone. Una situazione che ha allarmato anche nel nostro Paese, considerato che venerdì si disputerà il quarto di finale di EURO 2020 tra Svizzera e Spagna, alla presenza dei tifosi che supereranno i controlli anti COVID.