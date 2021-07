Quest’anno sono stati stipulati più contratti di tirocinio rispetto allo stesso periodo del 2020 ma ci sono ancora posti vacanti. In generale l’assegnazione si sta svolgendo svolgendo in maniera perfettamente analoga agli anni passati.

Lo riferisce un comunicato odierno della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), in cui si ricorda che per incoraggiare i giovani diversi Cantoni organizzano delle borse «last minute» oppure offrono la possibilità di firmare i contratti di tirocinio entro l’autunno: opportunità possono essere sfruttate anche da coloro che hanno già trovato una soluzione transitoria o desiderano cambiare la professione scelta.