Il termine di opposizione è scaduto ieri. Pro Natura, WWF e l’Associazione traffico e ambiente (ATA) hanno sfruttato questo termine per chiedere un progetto più rispettoso dell’ambiente, si legge in una nota diffusa oggi.

Le organizzazioni sottolineano di non essere per principio contrarie ad un uso turistico intensivo della vetta situata al confine fra i cantoni di Obvaldo e Berna. Nel progetto ci sarebbero tuttavia ancora molti aspetti irrisolti.

Il progetto presentato nel 2018 dalla società Titlis Bergbahnen prevede in particolare il rifacimento della stazione della teleferica posta a 3032 metri di altitudine e la trasformazione poco più a valle dell’antenna per le telecomunicazioni, che sarà aperta al pubblico e dotata di un bar e di un ristorante con 200 posti entrambi. I due manufatti saranno collegati da una galleria.

La nuova cabinovia non solo disturba il paesaggio, ma non sarebbe giustificata nemmeno in termini di domanda. Gli oppositori chiedono che sia costruita per un periodo limitato come ferrovia di costruzione e trasporto o che il suo utilizzo sia chiaramente regolamentato.