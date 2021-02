A partire dal prossimo anno il rimborso dell’imposta preventiva sui redditi provenienti da un’eredità, nel caso in cui questa non sia ancora divisa, dovrà essere richiesta nel cantone di domicilio degli eredi. Lo ha deciso oggi il Consiglio federale modificando la relativa ordinanza.

Grazie alle informazioni fornite dall’ultimo cantone di domicilio del defunto, i cantoni dove vivono gli eredi vengono a conoscenza dell’eredità e della relativa quota. In questo modo, spiega l’esecutivo in una nota, «nei casi fiscali intercantonali sarà possibile migliorare la riscossione dell’imposta sul reddito e sulla sostanza e garantire un corretto rimborso dell’imposta preventiva». Durante la fase di consultazione, la modifica è stata ben accolta: solo tre cantoni (BS, AR e VD) l’hanno respinta.

Nella consultazione, il Consiglio federale aveva anche proposto che in futuro le istanze di rimborso presentate da funzionari svizzeri all’estero siano esaminate dai cantoni anziché dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come avviene attualmente. Visti i pareri negativi in materia - solo SZ, VD, NE e GE l’hanno sostenuta -, tale modifica è stata stralciata dal progetto.