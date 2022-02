Dopo un anno di sospensione a causa del coronavirus, questa mattina alle 5.00 in punto il carnevale si è svegliato a Lucerna con il tradizionale big bang al quale erano presenti - secondo la polizia - 16’000 persone, 3000 in più rispetto all’edizione precedente del 2020

Nel pomeriggio vi è stata la grande sfilata alla quale, come due anni fa, hanno partecipato circa 30’000 persone. Fino al tardo pomeriggio il carnevale si è svolto in modo pacifico e senza grandi incidenti.

Mentre il tema del coronavirus non è quasi più presente nei costumi, vi sono soggetti attuali come per esempio il campione olimpico Marco Odermatt, che ha marciato per le strade con i suoi sci, e il tennista Novak Djokovic che ha «vaccinato» contro il covid i passanti.