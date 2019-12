Il gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris, nella foto) è un lontano parente dei gatti domestici. Si riconosce per il manto bruno e la coda spessa, con sei strisce nerastre e la punta nera e arrotondata. Si nutre principalmente di topi e uccelli ed era cacciato dall’uomo per la sua pelliccia. In precedenza la specie era diffusa in Europa ma ora rimangono solo piccole e isolate popolazioni residue, che vivono quasi invisibili nelle nostre foreste.