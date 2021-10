L’Olma, la più grande fiera agricola in Svizzera, ha aperto i battenti oggi a San Gallo alla presenza del presidente della Confederazione Guy Parmelin. Per dieci giorni, circa 400 espositori presenteranno i loro prodotti. Ospite d’onore è il canton Sciaffusa.

«Quest’anno, abbiamo sentito cosa potrebbe succedere più spesso e in maniera più violenta in futuro», ha poi detto riferendosi al riscaldamento climatico. L’agricoltura è colpita da questi cambiamenti e ne è in parte la causa. Può quindi anche far parte della soluzione, ad esempio con la possibilità di immagazzinare carbonio, permettendo di arrivare all’obiettivo del saldo netto zero.