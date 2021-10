Torna l’ora solare, spostate indietro le lancette

Con l’introduzione dell’ora dell’Europa centrale alla fine del XIX secolo come pure con l’adozione del passaggio all’ora legale negli anni Ottanta del secolo scorso - scrive l’Istituto federale di metrologia - il Consiglio federale e il Parlamento hanno optato soprattutto per motivi economici per un sistema orario coerente con quello degli Stati confinanti. In caso di adozione di un sistema orario differente da quello degli Stati confinanti, la Svizzera diventerebbe un’«isola temporale» con le conseguenze che ne derivano in particolare nei rapporti commerciali, nel settore dei trasporti, nel turismo e nelle comunicazioni.