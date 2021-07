Nel rispetto delle misure decise dal Consiglio federale ed entrate in vigore con effetto dal 26 giugno 2021, a partire dalla prossima settimana tutti i militari delle scuole reclute potranno nuovamente beneficiare della libera uscita settimanale in contesto civile e del fine settimana al domicilio. Questo vale sia per le persone vaccinate una volta, due volte e guarite dalla COVID-19 come pure per le persone non vaccinate. Sono escluse dagli allentamenti delle misure le persone che sono risultate positive al test o che dopo essere entrate in contatto con persone risultate positive al test si trovano in isolamento o in quarantena. Se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, le misure esistenti verranno adeguate.