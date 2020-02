Oggi pomeriggio verrà effettuata in tutta la Svizzera la prova annuale delle sirene (QUI vi spieghiamo tutto quello che c’è da sapere sul test più svizzero di tutti). Dapprima verranno testate le sirene utilizzate per dare l’allarme generale, poi quelle per l’allarme acqua e, come già lo scorso anno, anche l’app Alertswiss.