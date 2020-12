Gli specialisti in diretta da Berna fanno il punto sulla situazione legata all’emergenza sanitaria in Svizzera. Presenti all’incontro informativo: Patrick Mathys , capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP), Martin Ackermann , presidente della task force nazionale COVID-19, Rudolf Hauri , medico cantonale di Zugo e presidente dell’Associazione dei medici cantonali della Svizzera, Eric Scheidegger , capo della Direzione politica della SECO e Andreas Stettbacher , delegato del Consiglio federale per il Servizio medico coordinato.

IL VIDEO

LA DIRETTA

Patrick Mathys (UFSP) ha aperto la conferenza stampa annunciando che «non è ancora il momento di guardare alla situazione con ottimismo: la tendenza continua a puntare verso l’alto», ha detto, «e si è lontani dagli obiettivi». «Dobbiamo aspettarci che il numero dei casi aumenterà di nuovo in modo significativo».

Mathys chiarisce: «Al massimo, abbiamo un ristagno. Questo sta lasciando il posto a un aumento», ha affermato spiegando la situazione a livello nazionale.

«L’aumento è evidente». Attualmente, «si deve fare i conti con un raddoppio del numero di casi in meno di un mese. In alcuni cantoni è possibile anche un raddoppio entro 14 giorni. Nella Svizzera occidentale, il valore di riproduzione si avvicina all’1 - il che significa stagnazione».

«Continuazione della seconda ondata o inizio della terza? Questa è solo semantica», ha continuato il capo della sezione Gestione delle crisi dell’UFSP. «I ricoveri in ospedale continueranno ad aumentare, così come le cifre dei decessi. Sono necessarie misure che portino a un rapido calo numerico: bisogna prendere sul serio le grida di aiuto degli ospedali». «La Svizzera non è certo un ottimo esempio di come affrontare questa ondata», ha sottolineato Mathys, facendo il paragone con i Paesi circostanti. «Dobbiamo introdurre ulteriori misure, altrimenti il numero di casi sarà molto più elevato nel gennaio 2021». Ha quindi concluso con un appello: «Vi prego di continuare ad evitare i contatti».

I pazienti COVID rappresentano il 57% dei pazienti in terapia intensiva

Andreas Stettbacher ha poi informato sulla situazione dei posti letto. «Su 1077 letti per la terapia intensiva, 839 erano occupati a mezzogiorno: la riserva è del 22%. Di questi, 477 letti sono occupati da pazienti COVID».

Nel reparto di terapia intensiva, «i pazienti COVID costituiscono il 57% - e la tendenza è di nuovo in crescita. Il 14% dei pazienti nei reparti acuti sono pazienti COVID: uno su sette». «Diversi Cantoni riferiscono che i loro reparti di terapia intensiva certificati sono pieni: stanno creando ulteriori posti, ma non sono certificati».

«Le misure attuali non sono sufficienti: chiudiamo le scuole dopo Natale»

«Le misure attuali non sono sufficienti», ha affermato Martin Ackermann. «Sono necessarie misure aggiuntive ed efficaci - un blocco simile a quello di Ginevra». «Non vediamo segni che possano indicare un miglioramento della situazione negli ospedali. Ecco perché è il momento di agire». «Il fattore tempo gioca un ruolo importante», ha aggiunto. «La prossima stagione delle feste, la maggiore mobilità e il freddo pongono un alto rischio che la situazione si deteriori ulteriormente».

«Il virus non conosce confini», ha sottolineato Ackermann. «In tutta la Svizzera sono ora necessarie misure più severe, anche se ciò dovesse deludere alcuni cantoni. «Il valore di riproduzione punta in una sola, preoccupante direzione: verso l’alto».

Ackermann ha poi suggerito di interrompere l’insegnamento in presenza dopo le vacanze di Natale, «almeno fino a quando la situazione epidemiologica non sarà sotto controllo».

«Importante continuare ad evitare i contatti»

Il medico cantonale di Zugo Rudolf Hauri ha affermato che la professione medica condivide la valutazione fatta dalla task force: «I contatti devono continuare ad essere evitati. Le ricerche mostrano come ci siano ancora molte infezioni all’interno delle famiglie, ma anche ai pasti insieme o durante la pausa pranzo con i colleghi».

«L’obiettivo è chiaro: le vaccinazioni dovrebbero iniziare a gennaio o quando le dosi di vaccino arriveranno nei cantoni», ha continuato Hauri.

Il medico cantonale di Zugo ha comunque voluto concludere il suo intervento incoraggiando la popolazione a «concedersi un po’ di riposo durante le feste, ma senza grandi festeggiamenti».

«La ripresa economica sarà più lenta del previsto»

Eric Scheidegger di SECO ha quindi fornito informazioni riguardo alle previsioni economiche. «La ripresa sarà più lenta del previsto».

In particolare, il gruppo di esperti del governo federale prevede «una crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale del 3,2% su base annua nel 2021». In ottobre, SECO aveva pronosticato un aumento del 4,2%. «Questo è uno scenario medio - ma c’è anche uno scenario negativo e uno positivo», ha precisato Scheidegger.

Il PIL per quest’anno «sembra invece migliore rispetto alle ultime previsioni. La previsione attuale è di un calo del 3,3%, mentre in ottobre si pensava che la discesa sarebbe stata del 3,8%».

«Ogni giorno conta: prima agiamo, meglio sarà»

«Ogni giorno conta, prima agiamo, meglio sarà», ha affermato Martin Ackermann nella sessione di domande e risposte.

Per quanto riguarda le scuole, sollecitato dai media, il capo della task force è tornato a sottolineare: «Vale la pena mettere in secondo piano la ripresa, dopo Natale, dell’istruzione in presenza». Questa, tuttavia, «non è una richiesta, ma una raccomandazione dal punto di vista scientifico», ha voluto specificare.

«Se fossi un politico, avrei preso misure di vasta portata»

Alla domanda «Cosa deciderebbe se fosse un politico?», Ackermann ha risposto: «Se potessi prendere io stesso una decisione per il Paese, prenderei misure di vasta portata nel giro di pochi giorni, chiudendo ristoranti e attività non essenziali e facendo rispettare l’home working», ha risposto. «In questo momento, ha detto, c’è il rischio che nuovi contagi possano insorgere più velocemente di quanto la gente non si renda conto, se non quando sarà troppo tardi».

Il personale ospedaliero «vicino al sovraccarico»

«La situazione negli ospedali è molto mutevole», ha affermato Stettbacher. «Ovunque si sta cercando di fornire letti aggiuntivi. È vero: c’è una riserva del 22 per cento (il 78% è già occupato, ndr), «ma stiamo andando verso il sovraccarico per il personale sanitario», ha detto Stettbacher. «Quando ci si avvicina o si scende sotto il 20% della riserva, fa molto male al personale».

«Non abbiamo tempo infinito per discutere»

Alla domanda «La task force, l’UFSP e i medici cantonali ritengono che un lockdown sia la strada giusta da seguire?», Martin Ackermann ha risposto: «Sono necessarie chiusure più estese per ridurre il numero dei casi e uscire dalla zona a rischio». Mathys ha aggiunto: «Non siamo soddisfatti della situazione attuale. Saremo lieti se verranno prese in considerazione ulteriori misure, ma questa è una decisione politica». «Tuttavia, la situazione è tesa e pericolosa. Non abbiamo tempo infinito per discutere». Hauri conclude: «È una decisione politica, ma determinate misure di chiusura devono essere prese rapidamente».

Come festeggiare il Natale?

«Con il minor numero possibile di contatti», ha affermato Mathys. «I miei genitori, per esempio, rinunciano al Natale di loro spontanea volontà. Bisogna anche rispettare se qualcuno non vuole fare una festa di Natale».

Anche il capo della task force Ackermann ha sottolineato l’importanza dell’evitare il contatto e mantenere la distanza: «Io stesso incontrerò mio padre fuori e mi terrò a distanza per assicurarmi che nessun contagio sia possibile». Mathys conclude con un avvertimento: «Non affidiamoci solamente ai test rapidi: un test rapido negativo al mattino non significa che la sera non sarai contagioso».

©CdT.ch - Riproduzione riservata