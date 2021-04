Tossicodipendenza, si valuta la creazione di un locale protetto

Il canton Grigioni sta studiando la realizzazione di un locale dove i tossicomani potranno iniettarsi o inalare stupefacenti in condizioni igieniche. La proposta è contenuta in un cosiddetto «incarico» sottoposto nel dicembre del 2018 al governo retico da 79 gran consiglieri.

In una nota diffusa oggi, il governo retico riferisce dei risultati del rapporto Infodrog, da lui commissionato alla Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze. Stando al rapporto, il cantone dispone di una rete regionale che comprende in tutto 52 offerte messe a disposizione da istituzioni pubbliche o private nei settori della consulenza, della terapia, della riduzione del danno ed altro ancora.

La rete regionale, considerata «adeguata alle esigenze locali», non prevede tuttavia alcuna offerta socio-terapeutica stazionaria. Sono inoltre state riscontrate lacune nei settori della riduzione dei danni quali il «drug checking», per quanto riguarda i locali per il consumo di stupefacenti e il lavoro sociale di prossimità. La creazione di uno o più servizi di contatto con annesso un locale per il consumo controllato di stupefacenti è stata proposta con un incarico sottoposto al consiglio di Stato da una maggioranza dei deputati: primo firmatario il gran consigliere Tobias Rettich (PS).

Stando alla nota, il rapporto Infodrog sottolinea che un locale d’iniezione «non fa scomparire il consumo negli spazi pubblici e non cancella la scena aperta». Un presupposto importante per una simile struttura sarà quindi la sua «ubicazione centrale nonché la tolleranza nei confronti del microspaccio di sostanze illegali tra consumatori». La Centrale nazionale di coordinamento delle dipendenze raccomanda inoltre di elaborare criteri di accesso o modelli di cooperazione intercantonale, al fine di evitare un effetto di attrazione per consumatori provenienti da altri cantoni. I costi per l’esercizio di un locale per il consumo di stupefacenti è stimato in 400-600 mila franchi, mentre l’investimento necessario varierebbe fra i 60 e i 90 mila franchi.