«Il Consiglio federale rovescia la situazione, all’improvviso riapre quasi tutto», «Gli allentamenti saranno effettivi quasi quattro settimane prima del previsto, comportando così grossi rischi», «Dopo sei settimane di lockdown il capo del Dipartimento della salute Alain Berset rivede la riapertura prudente, cedendo alle pressioni dei colleghi borghesi e in particolar modo a Ignazio Cassis e Ueli Maurer». È una visione al quanto critica quella espressa oggi dal Tages Anzeiger in merito alle riaperture annunciate ieri di ristoranti, scuole e negozi previste per l’11 maggio. «Il Governo ha abbandonato la via giusta e procede a zig zag», scrive ancora il quotidiano in lingua tedesca secondo il quale il consigliere federale friborghese avrebbe inizialmente voluto concedere al settore della ristorazione un massimo di due persone per tavolo e far seguire altri allentamenti solo da giugno, ma la sua ricetta non sarebbe piaciuta ai colleghi, scrive ancora il Tagi dalle cui colonne si legge la preoccupazione verso un secondo picco della pandemia.

Non è dello stesso avviso il Blick che dal canto suo sostiene che il ministro degli Interni abbia invece proseguito secondo i piani prestabiliti e che il lavoro decisionale attorno alla gestione della crisi abbia inoltre influito positivamente sull’unione e la collegialità del Governo federale: «Riavremo la nostra vita» titola infatti il giornale evidentemente a favore della direzione presa da Berna.

«Quest’apertura accelerata risponde ad un’altra logica rispetto a quelle che hanno portato alla chiusura imposta il 28 febbraio», scrive da parte sua la Tribune de Genève, in linea con la posizione del Tages Anzeiger. È tornato il tempo dei politici ai quali si dà retta preferendoli quindi agli esperti e ai medici, sostiene il foglio ginevrino sottolineando come il focus in base al quale vengono prese le decisioni sia passato dai letti disponibili in cure intense alla disoccupazione e all’economia. «Questa uscita dalla crisi balbetta perché il coronavirus ancora non lo si conosce a sufficienza e ciò rende il Consiglio federale incapace di prendere decisioni che possano essere del tutto rassicuranti», continua il giornale che porta l’esempio quotidiano dei trasporti pubblici e si chiede: possono o non possono essere presi? E con quali precauzioni? Domande che la Tribune ritiene siano ancora senza risposta.

Più in linea con il Blick è invece la Neue Zürcher Zeitung che titola: «La Svizzera si sveglia, che meraviglia». «Certo, non si può ancora parlare di normalità perché il virus è tra noi ma il nostro futuro è nelle nostre mani, sta a noi rispettare le misure igieniche, di distanziamento sociale, restare a casa e in generale le regole per evitare di fare passi indietro. È il momento della responsabilità». Il Consiglio federale ha preso coraggio invece di continuare ad agire con esitazione, si legge ancora sulla NZZ che auspica che la responsabilità cui sono chiamati i cittadini venga assunta anche dalle Camere chiamate, la prossima settimana, ad una sessione straordinaria per discutere proprio dei pacchetti di aiuti all’economia colpita dalla crisi del coronavirus.

