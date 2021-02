Dal 2050 il saldo netto delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalla Svizzera dovrebbe essere pari a zero. Per farlo la Confederazione è chiamata, tra le altre cose, anche a sviluppare fortemente la produzione di energia idroelettrica e fotovoltaica. I Cantoni alpini chiedono al Consiglio federale soluzioni per risolvere i conflitti di interesse che nasceranno in ambito ambientale e di tutela del paesaggio.