I quadri devono anche essere formati per affrontare questioni come la discriminazione, il genere e la violenza e per identificare gli abusi tempestivamente in modo da poter reagire in modo appropriato. Per quanto riguarda gli alloggi, i lavori di ristrutturazione o di costruzione devono garantire che i locali per le donne soldato siano adattati ai loro bisogni, pur essendo di qualità equivalente a quelli maschili.