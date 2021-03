Otto delle migliori scuole alberghiere al mondo sono in Svizzera: è il risultato di una graduatoria, stilata quest’anno dalla società britannica Quacquarelli Symonds (QS). Nell’undicesima edizione della classifica per materia, il Politecnico federale di Zurigo (ETH) occupa il primo posto mondiale in geologia, geofisica e scienze della terra e marine.

Inoltre 29 programmi elvetici si classificano tra i primi 10 al mondo nella loro disciplina, contro i 26 del 2020. La Svizzera si classifica così al terzo posto, dopo Usa e Gran Bretagna.

In quattro materie, le università svizzere sono addirittura le migliori del mondo nella classifica QS. L’Ecole Hôtelière di Losanna, per esempio, difende la sua prima posizione tra le scuole di gestione alberghiera. In totale, otto istituti elvetici sono nella top 10 nel settore della ricettività e del tempo libero, molte delle quali per la prima volta quest’anno.

Per esempio, l’Hotel Institute Montreux, che è passato dal 24.esimo al sesto posto. «L’istituto ha fatto così bene principalmente a causa del feedback positivo dei datori di lavoro sui diplomati», ha indicato a Keystone-ATS Jack Moran, portavoce di QS. Ha detto che QS ha sempre constatato che la Svizzera offre una formazione all’avanguardia nel settore della ricettività.

ETH tra i primi 10 in 15 discipline

L’ETH ha ottenuto ancora una volta il primo posto in tre discipline delle scienze della terra, vale a dire in scienze della terra e degli oceani, geologia e geofisica. In dodici altre discipline, si colloca tra i primi 10 del mondo. Tuttavia ha perso un paio di posizioni in sette di queste discipline. Secondo Moran non c’è una ragione particolare per tale calo nella classifica di ETH. Ai vertici, dove la concorrenza è forte, anche cambiamenti minimi nella «reputazione accademica», per esempio, portano a un risultato leggermente peggiore.

Il Politecnico federale di Losanna (EPFL) è anche tra i primi 10 in quattro discipline. Inoltre, l’Università di Berna è all’ottavo posto in odontoiatria, mentre la facoltà congiunta delle Università di Berna e Zurigo Vetsuisse, è al settimo posto in medicina veterinaria.

