Il consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet non farà ricorso contro la sua esclusione dal PLR ginevrino decisa all’inizio di luglio dal comitato direttivo del partito. Maudet ha annunciato la sua decisione oggi in un’intervista rilasciata al settimanale gratuito GHI.

Maudet aveva 30 giorni di tempo per opporsi alla sua esclusione, ricorrendo presso l’assemblea generale del PLR ginevrino. Il consigliere di Stato ha ora abbandonato l’idea di affidarsi alla base del partito, ritenendo «difficile ricorrere su voci».

«Oggi la presidenza del partito non mi ha ancora fornito i motivi obiettivi e comprovati sui quali poggia la decisione sbrigativa del comitato direttivo», rileva Maudet, attualmente capo del Dipartimento dello sviluppo economico del cantone di Ginevra.

Il consigliere di Stato ha anche deciso di gettare la spugna, poiché teme che dispute di parte, che a suo avviso sono un regolamento di conti personali, «possano distogliere l’attenzione dalle questioni reali legate alla crisi economica attuale e futura, in particolare in termini di occupazione e riforme».

Maudet lavorerà quindi in governo senza l’appoggio di un partito «Rivendico la mia indipendenza», ha sottolineato. «Eletto dal popolo in una votazione a maggioranza due anni fa, continuerò a battermi per l’interesse generale». Ha ricordato che è la qualità dei progetti a determinare se siano sostenuti o meno dal Parlamento.