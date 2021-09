Il Consiglio federale è incaricato di elaborare uno studio per aggiornare gli scenari e le conseguenti previsioni del traffico merci attraverso le Alpi nei prossimi 20-30 anni, considerando gli sviluppi demografici, le nuove situazioni geopolitiche ed economiche, i nuovi corridoi TEN-T Europei in fase di realizzazione, nonché le nuova via terrestre Cina-Europa.