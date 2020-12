La polizia cantonale zurighese ha sequestrato 42 chilogrammi di hashish, 22 chilogrammi di marijuana e quasi diecimila franchi in contanti in un ristorante della Valle della Töss. Due sospetti trafficanti, un uomo e una donna, sono stati arrestati.

I due sono stati deferiti davanti al Ministero pubblico. I locali del ristorante in questione sono stati perquisiti con l’aiuto del cane antidroga «Merida of Eleven Creek», ha precisato la polizia in un comunicato.