Tra le 15 di ieri e la mezzanotte, la polizia cantonale bernese ha ricevuto circa 250 chiamate per problemi dovuti alle tempeste. Segnalazioni di infiltrazioni d’acqua, inondazioni e strade coperte da detriti o acqua sono giunte soprattutto dall’Emmental, dall’Oberland e dall’Alto Argovia. Non si ha però notizia di ferimenti. Ieri l’altro la polizia cantonale bernese aveva ricevuto circa 800 segnalazioni di sinistri.

Stamane c’erano problemi anche per la circolazione stradale. Secondo le informazioni del TCS, una colata di fango ha fatto chiudere in entrambe le direzioni il tratto fra Niederried e Ringgenberg, lungo il lago di Brienz. Ciò ha bloccato il traffico della principale tra Meiringen e Interlaken.

Chiusure per motivi analoghi anche per alcune strade cantonali nei pressi di Burgdorf, e per la via principale da Sonceboz a Delémont nel Giura bernese.