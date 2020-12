In certe regioni del Ticino e dei Grigioni nevica ininterrottamente da venerdì mattina. Secondo MeteoSizzera, sul San Bernardino, a 1640 metri sul livello del mare, sono caduti 112 centimetri di neve. A Bosco Gurin (1486 m) i centimetri sono stati 98 e ad Adermatt (UR, 1438 m) 93.

Il rischio di valanghe rimane elevato - al livello 4 su 5 - in tutto il Ticino settentrionale, comprese le Centovalli, le valli meridionali dei Grigioni e l’Alta Engadina. In una fascia che va dal Vallese meridionale all’Oberland bernese, come pure nelle zone restanti dei Grigioni, il rischio di valanghe è al livello 3.