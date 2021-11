(Aggiornata alle 11:00) Il traffico ferroviario tra Losanna e Ginevra interrotto all’altezza di Tolochenaz (VD) a seguito di un cedimento del terreno non riprenderà prima di domani. I lavori di ripristino sono in corso ma occorrerà verificare la solidità del suolo.

Un primo problema era avvenuto ieri sera e aveva portato a un primo blocco della circolazione. Il terreno aveva ceduto in seguito a lavori eseguiti una decina di metri sotto i binari da una ditta terza per la realizzazione di una condotta.

I lavori per tamponare il lavoro svolto nel sottosuolo da una macchina perforatrice che voleva scavare un microtunnel per un tubo sono quasi terminati. In seguito dovranno essere effettuati tutta una serie di sondaggi per esaminare la natura del terreno e i rischi di nuovi cedimenti, ha indicato a Keystone-ATS il portavoce delle FFS Frédéric Revaz. Questa operazione dovrebbe durate tutta la giornata odierna. «Facciamo di tutto per ripristinare la linea per domani», ha precisato.