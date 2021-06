Un 26enne è morto ieri sera a Zurigo nel campus dell’ETH sull’Hönggerberg, in seguito a una caduta da un muro alto sette metri. Le circostanze della vicenda non sono chiare e la polizia cittadina ha lanciato un appello agli eventuali testimoni.

La polizia precisa nella nota che «per il momento un intervento di terze persone non è un’ipotesi prioritaria». Per chiarire i fatti sono state avviate indagini: gli esperti della scientifica sono intervenuti per i rilevamenti del caso.