Il coronavirus congela i trapianti di reni in Svizzera, sospesi fino a nuovo avviso. Lo ha di recente comunicato Swisstransplant. Abbiamo chiesto al CEO Franz Immer i motivi e le conseguenze di questa decisione.

«I trapianti di reni sono interventi su pazienti stabili», ci spiega. «La dialisi e l’emodialisi sostituiscono l’organo mancante fino a nuovo avviso. Siccome non si tratta di interventi vitali urgenti, in Svizzera si è giunti a questo accordo per via delle risorse limitate negli ospedali e dell’accresciuto rischio di infezione per i donatori e, soprattutto, i beneficiari». Dovesse verificarsi un’emergenza - un caso raro in questo genere di situazioni -, «ovviamente si procederebbe al trapianto».

La decisione non è, naturalmente, priva di svantaggi: la dialisi, rileva Immer, non presenta...